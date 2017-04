Il difensore del Paris Saint Germain, Serge Aurier, non ha intenzione di rinnovare, e i francesi si preparano a dirgli addio. A quanto riporta il Sun, Aurier prediligerebbe la Premier come meta, con lo United in pole.



Una fonte in Francia avrebbe infatti rivelato che "la sua preferenza ricadrebbe sul Manchester United, grazie anche alla presenza di José Mourinho. Serge sta pensando al proprio futuro ed è sicuro che ai Red Devils arriveranno numerose stelle quest'estate, divenendo così una squadra davvero competitiva su tutti i fronti".