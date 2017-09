Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bayern Monaco in Champions League: "Gli arrivi di Neymar e Mbappé? Sicuramente sono due grandissimi giocatori, hanno fatto sì che il progetto del PSG crescesse ulteriormente. Ancelotti? Per me è una persona molto importante, mi ha aiutato tanto sia dentro che fuori dal campo. Il mio momento? Cerco sempre di dare il massimo in campo, ma ovviamente devo ancora crescere e migliorare molto".