Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, erede designato di Andrea Pirlo in Nazionale, fa sentire la sua voce alla vigilia della sfida con il Barcellona da Goal.com: "Davvero poca gente credeva in noi prima della gara d'andata contro il Barcellona e, vista la nostra vittoria, ora veniamo ritenuti i favoriti per il passaggio del turno in Champions League. Sapevamo di avere delle chance contro il Barça, che avremmo potuto creargli problemi, ma sapevamo anche che per riuscirvi sarebbe stata necessaria una prestazione perfetta. Era difficile immaginare una serata come quella che poi si è realizzata. Siamo ben preparati pr il match di ritorno, così come lo eravamo per la partita d'andata. Chiaramente, tutto ciò su cui avevamo lavorato in vista della gara d'andata è stato poi messo a frutto durante quei 90 minuti, ma adesso non pensiamo certo di essere una squadra migliore del Barça".



Due parole, poi, sul futuro, con l'accostamento al Barcellona commentato così: "Loro hanno fatto la storia del calcio, hanno i migliori giocatori al mondo... Non male interpretate però le mie parole, come accaduto prima della gara d'andata. No, non sogno di giocare nel Barcellona. Dopo la partita col Bordeaux, un giornalista spagnolo mi fece una domanda sul Barça e io spiegai che era un piacere che un club come il Barcellona, o il Real Madrid o ancora il Bayern Monaco, dimostrasse interesse per me. Questi sono club che ingaggiano solo grandi calciatori, pertanto dà soddisfazione essere ritenuto tale. Ma lo ripeto: sono felicissimo qui a Parigi e ho grande rispetto per il mio club. Magari non saremo ancora al livello di Barça, Real Madrid o Bayern, ma possiamo arrivarci presto".