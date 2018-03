Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa di Lega contro il Monaco: "Domani è molto importante, non è così facile vincere trofei. La Coppa di Lega per noi è un obbligo; nei prossimi anni faremo di tutto per vincere la Champions League. Monaco? Lo scorso anno abbiamo combattuto contro di loro, è una bella rivalità sportiva, importante per il campionato. Monaco piazza ideale per fare calcio, non c'è tutta questa pressione che c'è a Parigi".



"Ogni giorno ascolto cose che non sono per niente vere, a Parigi c'è molta pressione, ma non è tutto da buttare in questa stagione, tutti vogliono andare in finale di Champions. Forse negli ultimi anni non siamo stati all'altezza, ma non deve diventare un'ossessione. Il progetto è molto importante e deve continuare".