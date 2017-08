Il Paris Saint-Germain è vicinissimo a chiudere un colpo importante per il futuro: dal Fluminense è in arrivo Wendel, centrocampista classe '97. Ad annunciarne il trasferimento è stato l'agente del brasiliano, Frederico Moraes: "C'è un momento durante le trattative in cui è il giocatore che deve decidere. A livello economico, la proposta del PSG era equivalente a quella del CSKA Mosca, ma Wendel ha optato per il progetto del PSG".