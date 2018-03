Non poteva non esserci il suo Toro nel giorno del suo ultimo viaggio. A Rivolta d'Adda questa mattina, ai funerali di Emiliano Mondonico, erano presenti tante personalità legate alla società granata: rappresentanti del Torino attuale (il presidente Urbano Cairo, il direttore generale Antonio Comi, il responsabile tecnico della Scuola Calcio Silvano Benedetti, quest'ultimo da calciatore è stato anche allenato da Mondonico) ma anche di quello del passato, come Paolo Pulici, Claudio Sala e alcuni dei giocatori che Mondonico ha allenato al Torino come Roberto Mussi e Andrea Silenzi.



Ai funerali di Emiliano Mondonico era inoltre presente una folta delegazione di tifosi granata che hanno voluto salutare per l'ultima volta colui che è stato uno dei più importanti allenatori della storia del Torino.