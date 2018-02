Quattro gol in due partite per entrare immediatamente nel cuore dei tifosi del Novara. Dopo qualche difficoltà in A, con la maglia del Benevento, il giovane George Puscas è tornato in B a farsi le ossa e non ha assolutamente perso tempo per dimostrare il suo valore (tripletta nell'ultima di campionato contro il Cittadella). L'attaccante di proprietà dell'Inter era già stato decisivo l'anno scorso nel campionato cadetto, quando aveva deciso la promozione del Benevento e in questa seconda parte di stagione cercherà di confermarsi per farsi trovare pronto a giugno, quando invece vorrà confrontarsi nuovamente nel campionato di A. Intanto l'Inter, che ha sempre voluto mantenere il possesso del suo cartellino, lo segue con particolare attenzione.