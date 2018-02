Andato in gol nel pareggio del suo Novara contro lo Spezia, l'attaccante in prestito dall'Inter, George Puscas, ha parlato della possibilità di tornare in nerazzurro a Sky Sport: "Avevo voglia di trovare più continuità, a Benevento mi mancava il ritmo. Ho deciso di sposare questo progetto perché è una sfida per me. Ogni giorno sento che sto migliorando, ho bisogno di esperienza, di giocare e di sentire il campo. Sono ancora abbastanza giovane, giocando fai esperienza. Io sono anche tifoso dell’Inter, sarebbe bellissimo tornare. Sto cercando di fare il possibile in campo, spero che in futuro io possa fare bene".