Vladimir Putin è stato rieletto presidente in Russia per la quarta volta. Lo zar ha stravinto le elezioni con oltre il 75% dei voti: "Vi ringrazio, il successo è il nostro destino".



Intanto lo scontro con l'Inghilterra per l'avvelenamento dell'ex agente dell'intelligence russa Serghei Skripal rischia di avere ripercussioni anche nel mondo del calcio. Subito smentite le voci sull'esclusione della nazionale inglese dal Mondiale 2018, con conseguente ripescaggio dell'Italia.



Secondo il Daily Express, in risposta all'espulsione dalla Russia di 23 diplomatici britannici, la premier inglese Theresa May starebbe studiando un giro di vite contro gli oligarchi russi legati a Putin proprietari di club della Premier League: Roman Abramovich (Chelsea), ma anche Alisher Usmanov, azionista di minoranza dell'Arsenal.

Quest'ultimo è stato anche associato al Milan come capo di una cordata russa interessata ad entrare nel club rossonero al posto o al fianco del presidente cinese Yonghong Li.