Qarabag-Roma (calcio d'inizio alle ore 18) è una gara valevole per la seconda giornata del girone C in Champions League. Dopo il pareggio a reti inviolate nell'esordio in casa con l'Atletico, i giallorossi hanno l'imperativo dei tre punti per sfruttare lo scontro diretto di stasera a Madrid tra la squadra di Simeone e il Chelsea di Conte, che ha battuto 6-0 i campioni dell'Azerbaigian.



Davanti a circa 70mila spettatori tra cui il presidente della Repubblica, Ilham Aliyev, a Baku (nel giorno del 41° compleanno di Totti) Di Francesco deve fare a meno degli indisponibili Schick, Karsdorp e Perotti. Lo stop di quest'ultimo nella rifinitura costringe agli straordinari El Shaarawy, tornato al gol nell'ultima partita di campionato vinta con l'Udinese. Il turnover a centrocampo fa partire dalla panchina De Rossi e Strootman, che rifiatano in vista della trasferta di domenica a San Siro contro il Milan.