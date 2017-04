L'attaccante della Samp Fabio Quagliarella ha fatto un excursus della sua carriera con un'intervista rilasciata a Sky Sport nel corso del programma I Signori del Calcio. Ecco come l'attaccante blucerchiato ricorda il suo periodo alla Juventus: “Entri in una società dove c’è tutto, ognuno fa il suo lavoro e ti mettono nelle condizioni di fare i risultati. Entri nella famosa mentalità vincente. Fanno in modo che tu non abbia altri tipi di problemi extra calcistici. Tu vieni qui e devi vincere, bisogna vincere, entri in uno spogliatoio di campioni, di fuoriclasse, quindi io che ero li, guardavo gente come Del Piero o Buffon, Pirlo, li guardavo a bocca aperta anche se già ci avevo giocato in nazionale, però vivendolo nel quotidiano capisci tante altre sfaccettature. Gente che ha vinto, ha stravinto, tanto di cappello, fuoriclasse amati in tutto il mondo".