Fabio Quagliarella è stato inserito nella lista degli obiettivi del Napoli per gennaio, ma il ds della Sampdoria Carlo Osti smentisce a Radio Anch'io Sport: "Clausola Torreira? Non parlo di clausole, è una questione delicata. Quagliarella? Abbiamo sempre detto che questo gruppo arriverà fino a giugno. Poi in estate faremo altre valutazioni sulla stagione 2017/2018. Il presidente Ferrero sul mercato ci dà la possibilità si rischiare, se siamo convinti ci dà il via libera. E' stimolante lavorare con lui, ha dato un'impronta moderna".