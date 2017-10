Parlando ai microfoni di Sky Sport l'attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella ha svelato un retroscena di mercato: "L'anno scorso ho fatto due gol ma questa è un'altra Inter. E' un bel banco di prova per noi, sappiamo che è una partita dura. Siamo solo ad ottobre e noi vogliamo continuare così. Giocheremo con più serenità grazie alla classifica, ma dobbiamo scendere in campo con la determinazione giusta per evitare di fare brutte figure contro una squadra forte come l'Inter. In passato c'è stata più volte l'occasione di approdare all'Inter, ma non si è mai concretizzata, ma essere accostato a una società così importante fa piacere".