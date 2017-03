Faccio una mia valutazione, stamane vedendo le squadre qualificate, assolutamente da evitare sono Barcellona e Bayern Monaco, poco sotto il Real Madrid e il Monaco, le piu' abbordabili sono Atletico Madrid e Borussia Dortmund ...Sono d'accordo con l'ultima posizione (o prima, in ordine di preferenza) assegnata al Borussia Dortmund, non fosse che per l'inffidabilità mostrata dalla sua difesa, ma per il resto risulta comunque difficile stilare una classifica, detto che il Barcellona della "remontada" fa paura a tutti. E poi, è vero, anche il Bayern incute il giusto e doveroso timore. Dividiamo allora le due big assolute dal resto del lotto, nel quale forse (forse?) possiamo includere anche il Real Madrid, ma solo per una minore e presunta organizzazione tattica rispetto alle altre due. Più umani (meno extraterrestri) allora i confronti con Leicester, Monaco, Atletico e Borussia...