Domani una trasferta, quella di Firenze, difficile. In un orario in cui, storicamente, il Milan fa fatica. Ultima gara del 2017 per i rossoneri, poi si aprirà un nuovo anno, il 2018, e un nuovo mercato. E tanti sono i nomi chiacchierati in asa rossonera: alla ricerca perenne di un vice Kessie, con il nome di Fofana che torna di moda, alle situazioni, delicate, di André Silva e Calhanoglu. Arrivati in estate, stanno trovando poco spazio in questa avventura milanese: Premier, Bundes, club turchi, in tanti li vogliono, il Milan cosa farà? Il punto dell'inviato di calciomercato.com Daniele Longo.