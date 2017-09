L'espressione "zona Cesarini" viene generalmente utilizzata per indicare i minuti finali e di recupero di un evento sportivo, soprattutto nell'ambito del calcio: il nome deriva da Cesarini, mezzala della Juventus nella prima metà degli anni '30, che spesso realizzava diversi gol nei minuti finali di partita, anche contro avversari di rango come Napoli e Torino. Più di 80 anni dopo, la "zona Cesarini" è diventata "zona Inter": la squadra di Spalletti ha infatti realizzato più della metà dei punti conquistati finora, 9 su 16, nei minuti finali della partita, ovvero dal 75' minuto in poi, quindi nell'ultimo spezzone di gara.



OTTO GOL E 9 PUNTI SU 12 E 16 TOTALI: PRIMA NEI MINUTI FINALI - Il gol di Perisic al 79', valido per il 3-0 alla Fiorentina durante la prima giornata, le reti di Icardi e di Vecino contro la Roma alla seconda giornata giunte al 77' e all'87' nel 3-1 finale, ancora il gol di Perisic contro la Spal alla terza giornata, valido per il 2-0 e arrivato all'87', le reti di Skriniar e Perisic nel 2-0 al Crotone nella quarta giornata, al minuto 82' e 92', il gol del pari di Icardi contro il Bologna alla quinta giornata, al 77', e infine il gol di ieri nell'1-0 contro il Genoa di D'Ambrosio, sesta giornata, giunto all'87: otto reti sulle dodici totali, due terzi dei gol segnati dall'Inter in questo campionato di Serie A, e 9 punti sui 16 totali. Se si considerassero solo i primi tempi, l'Inter sarebbe settima in classifica, mentre contando i secondi tempi sarebbe prima, per il terzo posto reale che occupano i nerazzurri al momento.



PREPARAZIONE FISICA E TENACIA FINO ALL'ULTIMO - Un dato importante e significativo, che testimonia di come la squadra di Spalletti non "muoia mai" e provi sempre fino all'ultimo a portare a casa la posta completa: un indizio che significa tanto, soprattutto dal punto di vista di un'ottima preparazione fisica, raggiunta con il lavoro durante l'estate. E pensare che doveva essere l'altra milanese la squadra più avanti dal punto di vista fisico...



