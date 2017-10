Finale da brividi nel girone I di qualificazioni mondiali dove a due giornate dalla conclusione sono ancora quattro le squadre in corsa per un posto a Russia 2018. Il clou del penultimo turno è in programma domani a Eskisehir, dove si sfideranno Turchia (terza a 14 punti, alla pari con l’Ucraina) e Islanda (a 16, insieme alla Croazia), in un incontro che almeno in quota va dalla parte di Lucescu e i suoi: il fattore campo premia i turchi sul tabellone Microgame, dove l’«1» è offerto a 1,95 contro il 3,80 dell’Islanda. Per la squadra di Hallgrímsson, fin qui, è arrivata una sola vittoria in trasferta, poi due sconfitte e un pareggio, stavolta dato a 3,35. Per entrambe le squadre le qualificazioni sono state a fortissima impronta Under: sei in otto partite per la Turchia, arrivano a sette quelli dell’Islanda. Un’altra partita con meno di tre reti complessive pagherebbe 1,62 (Over a 2,20), il sesto No Goal consecutivo nei confronti diretti è invece dato a 1,75.