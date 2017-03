Si torna in campo, a partire dalle 18, per i match valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2018. Si comincia con la sfida tra Georgia e Serbia, con questi ultimi che proveranno ad approfittare del "derby" tra Irlanda e Galles per prendere il comando nel girone D, e quella tra Turchia e Finlandia per quanto concerne il gruppo I.



Il piatto forte dei match delle 20.45 è Spagna-Israele, gara che interessa molto da vicino l'Italia e la leadership del girone G; alla stessa ora, in campo anche Austria-Moldavia, Croazia-Ucraina, Kosovo-Islanda e Liechtenstein-Macedonia.





Qualificazioni Mondiali 2018





Gruppo D



ore 18 Georgia-Serbia 0-0 LIVE



ore 20.45 Irlanda-Galles



ore 20.45 Austria-Moldavia





Classifica: Irlanda 10; Serbia 8; Galles 6; Austria 4; Georgia 2; Moldavia 1.





Gruppo G



ore 20.45 Italia-Albania



ore 20.45 Spagna-Israele



ore 20.45 Liechtenstein-Macedonia





Classifica: Spagna 10, Italia 10; Israele 9; Albania 6; Macedonia 0, Liechtenstein 0.





Gruppo I



ore 18 Turchia-Finlandia 0-0 LIVE



ore 20.45 Croazia-Ucraina



ore 20.45 Kosovo-Islanda





Classifica: Croazia 10; Ucraina 8; Islanda 7; Turchia 5; Finlandia 1, Kosovo 1.