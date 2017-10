Turno sulla carta facilissimo per la Croazia, nel Gruppo I delle qualificazioni ai mondiali. La squadra di Ante Cacic gioca da super favorita contro la Finlandia: la quota sul successo biancorosso viaggia a 1,09 appena su 888sport.it. Nel caso, complice lo scontro diretto tra Turchia e Islanda, sarebbero tre punti preziosissimi per i croati, che sono stati raggiunti in vetta al girone, a 16 punti, dagli islandesi dopo il ko dello scorso turno. La vittoria croata ha raccolto amplissimo consenso tra gli scommettitori, circa il 92% delle giocate «1X2». La Finlandia è ormai fuori dai giochi (solo 7 punti in classifica) e, nonostante il buon periodo (due successi consecutivi), difficilmente riuscirà a impensierire gli avversari. Il «2» vola fino a 25 volte la posta e ci ha creduto solo l’1%. Si punta a 9,00 sul pareggio, risultato che per la Croazia manca da oltre un anno: da settembre 2016 per la precisione, 1-1 in casa con la Turchia. L’unico precedente giocato tra le due formazioni è la gara d’andata disputata un anno fa a Tampere: finì 1-0 per la Croazia, risultato che, replicato domani, pagherebbe 6,50.