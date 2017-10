Oltre al match tra Albania e Italia, si disputano stasera altre 7 partite valide per l'ultima giornata dei gironi di qualificazione al Mondiale. Nello stesso raggruppamento degli Azzurri, la Spagna già qualificata si reca in Israele, mentre la Macedonia è impegnata sul proprio campo contro il Liechtenstein.



La situazione più aperta e più interessante è nel girone I con tre squadre racchiuse nello spazio di 2 punti; scontro diretto ad altissima tensione tra Ucraina e Croazia, con l'acciaccato Mandzukic che dovrebbe recuperare dall'infortunio dei giorni scorsi e sarà schierato dal neo ct Datic. Match point a disposizione per l'Islanda in casa contro il Kosovo fanalino di coda, mentre la Turchia, di scena in Finlandia, è vicina all'eliminazione.



Si chiude col gruppo D, dove la Serbia ha bisogno assolutamente dei 3 punti contro la Georgia per evitare il sorpasso del Galles, impegnato in un derby da dentro o fuori contro l'Irlanda. Chiude il programma Moldavia-Austria.





Qualificazioni Mondiali





GRUPPO D



ore 20.45



Serbia-Georgia



Galles-Irlanda



Moldavia-Austria





Classifica: Serbia 18; Galles 17; Irlanda 16; Austria 12; Georgia 5; Moldavia 2.





GRUPPO G



ore 20.45



Albania-Italia



Israele-Spagna



Macedonia-Liechtenstein





Classifica: Spagna 25; Italia 20; Albania 13; Israele 12; Macedonia 8; Liechtenstein 0.





GRUPPO I



ore 20.45



Finlandia-Turchia



Islanda-Kosovo



Ucraina-Croazia





Classifica: Islanda 19; Croazia 17, Ucraina 17; Turchia 14; Finlandia 8; Kosovo 1.