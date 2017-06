Nelle partite del pomeriggio ha tenuto banco la super sfida tra Scozia ed Inghilterra, conclusasi con un pirotecnico 2-2 maturato nei minuti finali: dopo il gol al 70' di Chamberlain, infatti, c'è stata la doppietta su punizione di Griffiths all'87' e al 90' che sembrava aver regalato i tre punti agli scozzesi. Al minuto 92, però, è arrivato il pareggio di Harry Kane, che ha salvato i leoni d'Inghilterra permettendogli di restare a +3 sulla Slovenia, che ha sconfitto per 2-0 Malta, seconda nel Girone F.



Nel Girone E la Polonia batte 3-1 la Romania (tripletta di Lewandowski) e resta in vetta al girone a +6 sul Montenegro, vincente contro l'Armenia per 4-1. Da segnalare una tripletta di Jovetic. La Danimarca, forte del successo per 3-1 con il Kazakistan, resta terza a 10 punti (gli stessi del Montenegro).



La Germania, infine, vince 7-0 contro San Marino e si conferma al primo posto del girone davanti all'Irlanda del Nord. Per i tedeschi in gol Wagner (tripletta), Draxler, Younes, Mustafi e Brandt.





Qualificazioni Mondiali 2018





GRUPPO C





ore 18



Azerbaigian-Irlanda del Nord 0-1

92' Dallas (N)



ore 20.45



Germania-San Marino 7-0

11' Draxler (G), 16', 29', 85' Wagner (G), 38' Younes (G), 47' Mustafi (G), 72' Brandt (G)



Norvegia-Repubblica Ceca 1-1

37' Gebreselassie (R), 55' Soderlund (N)



Classifica: Germania 18; Irlanda del Nord 13; Repubblica Ceca 9; Azerbaigian 7; Norvegia 4; San Marino 0.





GRUPPO E





ore 18



Kazakhistan-Danimarca 1-3

27'Jorgensen (D), 50' rig. Eriksen (D), 76' Kuat (K), 81' Dolberg (D)



ore 20.45



Polonia-Romania 3-1

​29' rig., 57', 63' Lewandowski (P), 77' Stancu (R)

Montenegro-Armenia 4-1

2' Beciraj (M), 28', 54', 82' Jovetic (M), 88' Koryan (A)





Classifica: Polonia 16; Montenegro 10; Danimar ca 1 0 ; Romania 6, Armenia 6; Kazakistan 2.





GRUPPO F





ore 18



Scozia-Inghilterra 2-2

​70' Oxlade-Chamberlain (I), 87', 90' Griffiths (S); 92' Kane (I)



Slovenia-Malta 2-0

47' pt Ilicic (S), 84' Novakovic (S)



ore 20.45



Lituania-Slovacchia 0-2

33' Weiss (S), 58' Hamsik (S)



Classifica: Inghilterra 14; Slovacchia 12; Slovenia 11; Scozia 8; Lituania 5; Malta 0.