Inizia alle 18, col match del gruppo D tra Georgia e Galles, la seconda giornata di partite valide per il penultimo turno della fase a gironi di qualificazione ai Mondiali. Senza Bale, la semifinalista dell'ultimo Europeo cerca un'improbabile rimonta ai danni della capolista Serbia, impegnata in Austria. Chiude il quadro il match tra Irlanda, possibile rivale dell'Italia in caso di playo-off, che attende a Dublino la Moldova.



Nello stesso girone dell'Italia, la Spagna ospita ad Alicante l'Albania di Panucci in un clima di grande tensione successivo ai fatti verificatisi in Catalogna nello scorso week-end e con la certezza aritmetica di un posto ai Mondiali ad un passo. Israele invece fa visita a Liechtenstein in una partita senza risvolti di classifica.



Si chiude con i match del gruppo I, dove prosegue l'avvincente sfida a 4 per due posti in Russia. La Croazia di Mandzukic e Perisic, sulla carta, ha la missione più semplice contro la Filandia, con l'Ucraina di Shevchenko in trasferta in Kosovo. La grande attesa è tutta per lo spareggio tra Turchia e Islanda, con la formazione di Lucescu che insegue a due punti di distanza.





Qualificazioni Mondiali





GRUPPO D



ore 18



Georgia-Galles

50' Lawrence (G)



ore 20.45



Austria-Serbia



Irlanda-Moldavia





Classifica: Serbia 18; Galles 14; Irlanda 13; Austria 9; Georgia 5; Moldavia 2.







GRUPPO G



ore 20.45



Spagna-Albania



ore 20.45



Italia-Macedonia



ore 20.45



Liechtenstein-Israele





Classifica: Spagna 22; Italia 19; Albania 13; Israele 9; Macedonia 7; Liechtenstein 0.







GRUPPO I



ore 20.45



Croazia-Finlandia



ore 20.45



Kosovo-Ucraina



ore 20.45



Turchia-Islanda





Classifica: Croazia 16, Islanda 16; Turchia 14, Ucraina 14; Finlandia 7; Kosovo 1.