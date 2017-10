Penultima giornata dei gironi di qualificazione al Mondiale, che si apre alle 18 con la sfida tra l'Armenia di Mkhitaryan e la Polonia di Szczesny, Zielinski e Lewandowski per il gruppo E. Alla stessa ora, va in scena il match tra Azerbaigian e Repubblica Ceca, inserite nel girone C, quello della Germania che, alle 20.45 fa visita all'Irlanda del Nord. In contemporanea, la Norvegia è di scena a San Marino. Impegno casalingo per l'Inghilterra che, capitanata dal bomber del Tottenham Kane, cerca il pass aritmetico per la Russia; la Slovacchia di Hamsik proverà invece a blindare l'accesso ai playoff nella delicata trasferta in Scozia. Chiude il quadro il match tra Malta e Lituania.



Tornando al gruppo E, il Montenegro di Jovetic ospita la Danimarca di Eriksen in un vero proprio scontro diretto, mentre l'ex milanista Contra debutta sulla panchina della Romania contro il Kazakistan.





Qualificazioni ai Mondiali





GRUPPO C



ore 18 Azerbaigian-Repubblica Ceca



ore 20.45 Irlanda del Nord-Germania



San Marino-Norvegia





Classifica: Germania 24; Irlanda del Nord 19; Azerbaigian 10; Repubblica Ceca 9; Norvegia 7; San Marino 0.





GRUPPO E



ore 18 Armenia-Polonia



ore 20.45 Montenegro-Danimarca



Romania-Kazakistan





Classifica: Polonia 19; Montenegro 16, Danimarca 16; Romania 9; Armenia 6; Kazakistan 2.





GRUPPO F



ore 20.45 Inghilterra-Slovenia



Malta-Lituania



Scozia-Slovacchia





Classifica: Inghilterra 20; Slovacchia 15; Slovenia 14, Scozia 14; Lituania 5; Malta 0.