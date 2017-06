Terza giornata di

dopo le partite di ieri e di venerdì sera, in cui sono spiccate la sconfitta della Francia e le vittorie di Olanda, Portogallo, Germania e Inghilterra.



Si comincia alle 18 con il Gruppo D: l'Irlanda pareggia contro l'Austria nel finale e resta prima nel girone a +1 sulla Serbia. Spettacolo nella sfida delle retrovie tra Moldavia e Georgia, terminata sul 2-2. Alle 20.45 la Serbia riceve il Galles di Gareth Bale, a caccia di una vittoria per accorciare sull'Irlanda e sulla Serbia.



Tutto in campo alle 20.45 il Gruppo G, quello dell'Italia: oltre la sfida degli Azzurri con il Liechtenstein ultimo a quota 0, tocca alla Spagna, capolista assieme alla Nazionale di Ventura, che fa visita alla Macedonia di Nestorovski. Partita non semplice per le Furie Rosse, che hanno tra l'altro ben sei calciatori in diffida, a rischio per il match contro l'Italia: Sergio Ramos, Pique, Busquets, Thiago, Vitolo e Diego Costa. L'altra sfida è quella tra Israele e Albania, le due squadre che proveranno fino alla fine a impensierire Ventura e Lopetegui.



In campo già alle 18 invece il Gruppo I: l'Ucraina vince 2-1 contro la Finlandia e resta in piena lotta per i primi due posti, visto che alle 20.45 la Croazia capolista va a far visita all'Islanda seconda. In gioco anche la Turchia, a quota 8 come l'Ucraina, che sempre alle 20.45 va sul campo del Kosovo fanalino di coda.

ore 18

Irlanda-Austria 1-1

​31' Hinteregger (A), 85' Walters (I)

Serbia-Galles 0-0 LIVE

Irlanda 12, Serbia 11, Austria 8, Galles 7, Georgia 3, Moldavia 2.

ore 20,45

Israele-Albania 0-0 LIVE



Italia-Liechtenstein 0-0 LIVE



Macedonia-Spagna 0-0 LIVE

Spagna 13, Italia 13, Israele 9, Albania 6, Macedonia 3, Liechtenstein 0.

ore 18

Croazia 13, Ucraina 11, Islanda 10, Turchia 8, Finlandia 1, Kosovo 1.

