Le quote sono a senso unico, ma per l’Argentina sarà lo stesso una sfida da brividi. L’Albiceleste va a caccia di un pass per Russia 2018, nel girone di qualificazione mondiale sudamericano: un gruppo nel quale Sampaoli e i suoi sono al momento quinti (posizione che dà l’accesso ai playoff), ma con un solo punto di vantaggio sul sesto posto occupato dal Cile. Obbligatoria, dunque, la vittoria contro il Perù, che è a pari punti con gli argentini ma con una differenza reti migliore: all’andata, sul difficilissimo campo dell’Estadio Nacional de Lima, è finita 2-2, ma per la partita in programma nella notte tra giovedì e venerdì le quote Snai vanno nettamente dalla parte degli argentini, avanti a 1,21. Il blitz del Perù a Buenos Aires è lontanissimo a 12 volta la posta, per il pareggio l’offerta scende a 6,50. Pochi dubbi sul fattore gol: tre delle quattro sfide più recenti tra le due squadre sono finite in Over, stavolta a 1,47, mentre il sesto Goal consecutivo è in lavagna a 1,67.