L’Uruguay prova ad accorciare le distanze sul Brasile nella sfida delle qualificazioni ai mondiali del 2018, in programma domani notte a Montevideo. La Celeste, seconda nel girone sudamericano con 23 punti, parte da sfavorita contro i verdeoro, primi con 27. Sia perché la squadra di Tite è in gran forma (sette vittorie di fila) e sia per via dei precedenti poco favorevoli: l’Uruguay non batte il Brasile dal 2001. Verdeoro favoriti a 2,30. La squadra di Tabarez vincente è data a 3,10, si punta invece a 3,30 sul pareggio.