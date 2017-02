A tre giorni dalla sfida con il Porto, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus questa mattina si è allenata a Vinovo. In vista del match con i lusitani, restano in dubbio Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, mentre per il resto Massimiliano Allegri può contare su tutta la rosa.



DAL MALMOE... - Proprio Allegri, avvicinandosi al match, ha voluto tenere alta la tensione: "Sono arrivato che c’era la paura di non battere il Malmoe e adesso siamo passati all’opposto. Invece, ci vuole molto equilibrio". Il Porto non è un avversario facile e il passaggio del turno non è scontato, sottolinea il tecnico bianconero, che vuole allentare i facili entusiasmi e tenere tutto l'ambiente concentrato e con i piedi per terra. Ha ragione, Allegri, sul Porto, un club che dal 2000 in poi ha vinto una Champions e due Europa League, un club e un ambiente abituati a giocare il tipo di partita che attende le due squadre mercoledì sera all'Estadio do Dragao.



...AL PORTO - Ma Allegri ha anche ragione quando pensa alla Juve di tre anni fa: è vero, dopo essere usciti con il Galatasaray, i bianconeri in Europa giocavano con timore anche con avversari come Malmoe e Copenaghen. In questi tre anni, il tecnico livornese è stato bravissimo ad aiutare l'ambiente a riacquistare sicurezza e autostima a livello internazionale: ora Allegri teme il rischio opposto, ma è anche merito suo se tifosi e stampa ora si aspettano che, contro il Porto, i campioni d'Italia passino il turno senza troppi patemi. Insomma, sono le due facce di una stessa medaglia, quella che negli ultimi due anni ha visto la Juve arrivare a una finale di Champions e uscire, immeritatamente, contro il Bayern dopo un ottavo di finale combattutissimo. Dalla paura di non farcela, all'accettazione del ruolo di favoriti, quello che spetta alle squadre importanti.