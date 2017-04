, attaccante classe 1987. Nativo della Guinea Bissau, Éder è stato naturalizzato portoghese e poi chiamato a far parte della nazionale lusitana. Ciò che lo ha portato a firmare il gol vincente nella finale contro la Francia del 11 luglio 2016. Ma l'attaccante che adesso gioca nel Lille. Questa storia emerge grazie ai documenti di, e nei giorni scorsi è stata raccontata da Yann Fossurier nel quadro di una collaborazione fra le testate Mediapart (che fa parte dell'European Investigative Collaborations, il consorzio di media europei che pubblica i Leaks) e Mediacité La prima scena si svolge sabato, ma soprattutto. I dirigenti della Briosa rischiano di perdere a zero euro uno dei loro calciatori più quotati. Dunque si affannano a cercare un club a cui cederlo entro il 31 gennaio. Incaricano un agente portoghese, Nelson Almeida, di sondare il mercato estero per trovare acquirenti, e ricevono due discrete proposte dall'Everton e dal Palermo. Ma poi si avvicinano al colpaccio. Quel 28 gennaio, presso l'Hotel Sheraton di Porto, si presenta addirittura Sam Allardyce, allenatore degli Hammers. Giusto per far capire quanto il club londinese prenda sul serio la trattativa. E l'affare sembra ottimamente avviato. Ma poi succede qualcosa di grottesco.. Sparisce e non si fa rivedere per tre giorni. Come riferisce l'articolo di Fossurier, il giocatore va via talmente di fretta da lasciare gli effetti personali in hotel.. Cioè a circa 300 chilometri da Oporto. Riferisce anche di avere mollato la compagnia perché non ha apprezzato la piega che stava prendendo la trattativa. E. È la mattina del 1° febbraio, cioè poche ore dopo la chiusura del calciomercato invernale.. Viene pure istruita una vertenza, che nei mesi successivi verrà risolta con una transazione.Resta il mistero sul motivo che spinge Éder a compiere un così pesante gesto di rottura, e su chi lo abbia spinto a fare ciò. In quei giorni i dirigenti dell'Academica hanno pochi dubbi.. Come riferisce l'articolo di Mediapart-Mediacité, Romão viene riconosciuto nelle immagini della videosorveglianza riprese all'esterno dello Sheraton di Porto. Sta lì a confabulare col calciatore mentre questi s'appresta a mollare tutto e andar via. Ma la figura strategica è quella di. Dirigente dei Dragões dal 1990, e dal 2005 direttore generale del club, Antero Henrique è stato per lungo tempo il numero 2 del club dopo il presidente. Ma forse sarebbe più corretto dire "il numero 1 bis".Antero Henrique ha lasciato il Porto lo scorso 1° settembre, giusto in coincidenza col deciso riavvicinamento fra i Dragões e Jorge Mendes. Ma non è detto che il motivo del suo improvviso addio sia questo. Nelle scorse settimane è circolata la voce di un suo rientro in grande stile come direttore sportivo del Paris Saint Germain. Staremo a vedere. Di sicuro c'è che in questa fase i suoi rapporti con Pinto Da Costa siano molto tesi. Ma quando avviene la fuga di Éder, Antero Henrique è pienamente in sella. E i dirigenti dell'Academica sono sicuri che a spingere l'attaccante verso la fuga sia stato un accordo quadriennale già siglato a fine dicembre 2011, in vista del suo svincolo dall'Academica e con la prospettiva che Éder si leghi al Porto dalla stagione 2012-13., che per questo non può più tirarsi indietro. Impossibile accettare l'offerta del West Ham. Le parti interessate negano. E lo stesso Éder, nell'autobiografia pubblicata rapidamente dopo gli Europei, dà una versione vaga di quel passaggio. Racconta che i 300 mila euro gli sarebbero stati elargiti "da una società tedesca", che però rimane ignota. E aggiunge che quella cifra è stata in seguito restituita al mittente, perché l'accordo non si è compiuto. Bisogna però tornare a segure il filo della storia., che come racconto nel mio recente libro "M. L'orgia del potere. Controstoria di Jorge Mendes, il padrone del calcio globale", è uno dei club di più stretta osservanza mendesiana. E a quel punto si verifica un passaggio abnorme.Come risulta dai documenti mostrati nell'articolo di Mediapart e Mediacité, quel denaro va a Idolasis,. Dal documento si scopre pure che. Quest'ultima appartiene a Harmony Limited, società con sede a Panama. E sia Young Soccer che Harmony sono gestite da una fiduciaria, Palton Limited, anch'essa con sede legale a Panama.Ricapitolando: lo Sporting Braga spende 750 mila euro per la metà di un giocatore che avrebbe dovuto prendere, tutto intero, a zero euro. E. La Fifa? Se c'era, dormiva. Va aggiunto che, all'atto di vendere il proprio 50% al Braga via Idolasis,Faccio notare che, quando un anno prima compra il 50% da Afzal per 750 mila euro, il club bracarense dà una valutazione complessiva del giocatore pari a 1,5 milioni. E dunque il 30% dovrebbe costare a Mendes 450 mila euro, non 405 mila. Balla uno sconticino da 45 mila euro per l'amico Jorge. Che dal canto suo s'impegna a cedere il giocatore a cifre molto vantaggiose e con un meccanismo altrettanto vantaggioso per lui.Ovviamente si tratta di cifre lunari, perché Éder vale circa un terzo di quella somma.Le fanfaronate sugli "oltre 21 milioni" rimangono una clausola da contratto. Il Braga, titolare del 70% dei diritti economici, mette in cassa 4,69 milioni.Come viene sottolineato nell'articolo, rimane non chiarito se Afzal abbia incassato il suo 10% su quell'affare. Di sicuro c'è che, quando al Braga arriva l'offerta ufficiale dello Swansea, questa viene girata immediatamente a Idolasis per conoscenza. E che altrettanto immediatamente, dagli ufficidi Idolasis, essa venga inoltrata a Antero Henrique. Il motivo? Saperlo...Il passaggio di Éder allo Swansea è da dimenticare, e già a gennaio 2016 il calciatore viene girato in prestito al Lille, dove tuttora gioca. E intanto gli avvocati spagnoli di Gestifute vanno bollando i giornalisti che lavorano sui materiali di Football Leaks come "un'associazione a delinquere". Loro invece sono così orgogliosi, di lavorare per cotanti galantuomini.@pippoevai