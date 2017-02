Figlio d'arte, diametralmente opposto. Si scrive Klinsmann, si legge...portiere. Non è un errore di battitura, il Klinsmann in questione che mette i guantoni è figlio di Jurgen, uno dei migliori attaccanti della storia del calcio tedesco, protagonista in Italia con la maglia dell'Inter dal 1989 al 1992, e quella della Sampdoria, nella prima parte della stagione 1997-1998. E pensare che Jonathan, nato l'8 aprile 1997, da piccolo giocava da punta e amava fare gol, esattamente come papà, che la Gialappa's aveva soprannominato la Pantegana bionda. Poi nel 2008, a 11 anni, è cambiato tutto: "Ho iniziato a giocare in porta durante gli intervalli a scuola, con gli amici, senza un fine preciso. Mi è piaciuto così tanto che ho chiesto al mio allenatore di giocare da portiere invece che da attaccante".



GLI USA E NEUER - Nato negli Stati Uniti, Jonathan ha fatto parte del settore giovanile del Bayern Monaco fino al 2009, quando si è trasferito con tutta la famiglia in California. Negli Stati Uniti, al college, è diventato uno dei migliori numeri uno di tutto il Paese, meritandosi la convocazione nell'under 18 e recentemente quella nell'under 20 degli Stati Uniti. Il portiere che si ispira a Neuer difenderà i pali degli States nel torneo di qualificazione per il Mondiale di categoria, in programma da settimana prossima in Costa Rica contro Panama, Haiti e Saint Kitts e Nevis. Il futuro è già scritto? Forse no, perchè Jonathan non ha ancora scelto quale maglia della nazionale maggiore indossare.