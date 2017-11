Kylian Mbappé ha detto no al Real Madrid nel 2012, quando aveva 13 anni. A rivelarlo a L'Equipe è lo zio del talento del Paris Saint Germain, che seguiva da vicino il giovanissimo nipote accompagnandolo ai provini con le big d'Europa. Dove riscuoteva già grande successo.



"E' stata la famiglia a decidere per Kylian, era troppo giovane per lasciare la Francia e trasferirsi a Madrid", svela Pierre Mbappé. "Abbiamo preferito che rimanesse con i piedi per terra, continuando a crescere in un ambiente più protetto. Onestamente ha influito anche il benessere della famiglia. E' più facile dire di no al Real Madrid - conclude - quando non si hanno particolari necessità economiche, per questo mi viene da ridere quando sento che ha lasciato il Monaco per il Psg solo per soldi".