Un altro gol, l'ottavo stagionale, un altra prestazione da leader assoluto del centrocampo e ora la conferma nel nuovo corso della Nazionale guidata per ora da Gigi Di Biagio. Bryan Cristante sta vivendo un autentico magic moment con l'Atalanta per una stagione che lo sta definitivamente lanciando fra i migliori interpreti del ruolo nell'intera Serie A. Per lui si sprecano i rumors di mercato con una valutazione in continua crescita. Ma quanto vale oggi Bryan Cristante?



GOL, ASSIST, E NON SOLO - Con il gol segnato al Verona, prima della tripletta di Ilicic, Cristante era diventato momentaneamente il capocannoniere dell'Atalanta. 11 gol stagionali fra campionato ed Europa League, 8 in Serie A di cui 3 di testa e tutti in inserimento dentro l'area. 41 tiri e una percentuale realizzativa del 19,5% con un gol segnato ogni 2,7 partite. Di fatto soltanto nel nostro campionato sono 30 le occasioni create con una verticalità innata espressa non solo con gli inserimenti in area avversaria (spesso vincenti) ma anche nella direzione dei passaggi, principalmente verso i compagni sugli esterni o in attacco, ma raramente verso la propria difesa. Nonostante la propensione offensiva, Cristante non fa mancare il suo apporto in fase difensiva con 21 intercetti e una percentuale di contrasti vinti di circa l'80%.







NON C'E' IL 'DUBBIO GAGLIARDINI' - Numeri di primissimo piano che però lasciano spazio a molte interpretazioni. Molte sono dovute soprattutto allo straordinario rendimento che i centrocampisti centrali riescono ad avere agli ordini di Gian Piero Gasperini. Per Cristante però non c'è il dubbio che ha interessato soprattutto la valutazione sull'acquisto dell'Inter di Roberto Gagliardini e in parte del Milan di Frank Kessie pagati a cifre notevoli dopo solo una stagione ad alti livelli. Cristante arriva da una gavetta lunga 4 anni e avendo maturato un'esperienza internazionale importante fra Champions League ed Europa League (14 presenze con 3 gol e 1 assist). Quello di Cristante non è un exploit solitario, ma una conferma delle qualità mostrate ai tempi del Milan con Allegri in panchina.



QUANTO VALE? - Quanto vale quindi oggi Bryan Cristante? La richiesta dell'Atalanta parte da una base d'asta di almeno 30 milioni, ma il prezzo è destinato ad aumentare soprattutto in caso di conferma da titolare anche da parte di Di Biagio nelle sfide amichevoli contro Inghilterra e Argentina. Cristante sarà un punto fermo della Nazionale del futuro e la corsa per assicurarselo oggi è già partita. Lo Schalke 04 è il primo club ad aver fatto una proposta ufficiale, ma non è stata presa in considerazione dal giocatore che preferirebbe un top club di Serie A o di Premier. Juventus e Roma stanno seriamente prendendo in considerazione il suo acquisto, ma non va sottovalutata la posizione dell'Inter che nel reparto centrale del campo ha in programma spese importanti nel corso della prossima estate.