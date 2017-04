Entra nel vivo l’Europa League, giunta ai quarti di finale. Sulla carta la squadra favorita è il Manchester United, ma attenzione alle possibili sorprese. Su tutte l’Ajax, che se la vedrà con lo Schalke 04, mentre i Red Devils affronteranno l’Anderlecht. A Bruxelles la squadra di Mourinho, pur essendo favorita, non avrà vita facile e il pronostico non è affatto scontato. Lo United ha vinto 5 delle ultime 6 partite giocate in Europa League, senza subire goal: gli esperti di Sisal Matchpoint assegnano la vittoria agli inglesi anche stavolta, a 1.96 ma l’impresa belga non sembra impossibile, a 3.95. Il pareggio vale 3.45. Match in bilico tra Ajax e Schalke 04, almeno a guardare le quote: avanti gli olandesi, reduci da 8 vittorie consecutive in casa, proposti a 2.56. Al contrario, i tedeschi faticano molto in trasferta tuttavia il segno 2 è di pochissimo superiore, a 2.75, con il pareggio a 3.35. L’Ajax in casa è una macchina da goal, segna sempre sia in campionato che in Coppa mentre lo Schalke nelle ultime 10 trasferte è andato a segno per ben 8 volte. Gli indizi portano al Goal, a 1.71, con l’Over a 1.95. Per il passaggio turno il pronostico si ribalta e favorisce i tedeschi, a 1.70 contro 2.05 degli olandesi. Il Lione ospita il Besiktas e, secondo i pronostici, dovrebbe facilmente liquidare la pratica: la vittoria dei francesi è infatti a 1.58 mentre l’impresa turca è proposta a 5.30 e il pareggio a 4.35. Meno scontato però il passaggio turno, quello del Lione è a 1.42, a 2.75 i turchi. L’ultimo quarto di finale in programma è Celta Vigo- Genk, il pronostico favorisce nettamente i padroni di casa, che hanno vinto le ultime 3 gare giocate in Europa League e sono così offerti a 1.57. Per il Genk, nonostante sia imbattuto da 6 gare, la vittoria sembra difficile, a 5.90, a 4.05 il segno X. Pronostico a favore degli spagnoli anche per il passaggio turno, la semifinale spagnola è 1.40, a 2.80 l’impresa del Genk.