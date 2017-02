Nove giorni alla Champions League, nove giorni al Real Madrid. Il Napoli è pronto e lancia la sfida. I blancos sono campioni in carica, hanno storia e talento dalla loro parte e partono favoriti, ma la truppa di Sarri fa paura. Più di quanto Zidane si aspettasse al momento del sorteggio. La stampa di Madrid sta avvisando da giorni Ronaldo e compagni, settimana prossima al Bernabeu servirà molto più del nome per evitare brutte figure e indirizzare una qualificazione in bilico.



CHE NUMERI! - Come dare torto ai giornali spagnoli, questo Napoli sta dando l'impressione di potersela giocare (e di poter vincere) contro qualsiasi avversario. E non è solo il 7-1 di Bologna a dirlo. A supportare la tesi ci sono in primis in numeri: Mertens e compagni non perdono da 17 partite, l'ultimo ko è datato 29 ottobre, 2-1 a Torino contro la Juve. Il belga, capocannoniere della Serie A con 16 gol, guida un reparto che ha messo a segno 38 reti: oltre a quelli del belga ci sono gli 8 di Callejon, i 7 di Insigne, i 4 di Milik e i 3 di Gabbiadini. In campionato gli Azzurri hanno trovato la via del gol 55 volte, un record nella loro storia, secondi solo alla Juve di Conte che nel 2013-2014 arrivò a 56.



IDENTITA' - Il talento e l'imprevedibilità dell'attacco dei folletti sono fattori determinanti, ma non sono tutto. Dietro ai gol e alle giocate da Playstation c'è un lavoro quotidiano e certosino, nel quale non viene trascurato nessun dettaglio. Merito di Sarri, che ha trasmesso la sua organizzazione e la sua idea di gioco, merito di un gruppo che lo sta seguendo con applicazione. Questo Napoli se la gioca con tutti, a suo modo, senza adattarsi, senza per forza "mettersi a specchio". Rispetta ma non teme nessuno. Ha la sua identità e il suo credo, che sia al Bentegodi o al Bernabeu. Il Real Madrid è avvisato.