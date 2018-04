Secondo giorno di allenamenti in vista della SPAL per la Fiorentina. Dopo la ripresa di ieri, seduta che ha visto l’infortunio di Simone Lo Faso – stagione finita, tre mesi di stop per la rottura del perone – oggi i viola sono tornati al lavoro.



Prima della sessione, Riccardo Saponara ha incontrato i bambini dell’iniziativa “Tifo Pulito”, organizzata dalla Folletto, sponsor della società gigliata, rispondendo alle domande dei piccoli cronisti per un giorno. Successivamente, agli ordini di Stefano Pioli e sotto gli occhi dell’ex allenatore di Crotone e Genoa Ivan Juric, la squadra ha sostenuto un allenamento iniziato in palestra e successivamente basatosi sulla velocità, alla corsa, alle manovre di attacco e difesa.