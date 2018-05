Qualche piccolo accorgimento per evitare di andare in difficoltà, ancora una volta, contro una squadra inferiore sulla carta, il Cagliari. Probabile l'impiego dello stesso undici che ha battuto il Genoa: Laurini, però, rientrerà dalla squalifica e prenderà il posto di Gaspar. Non è da escludere l'impiego di Dabo o Eysseric, magari per far rifiatare un centrocampista e Saponara.