La Fiorentina è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli alla squadra dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma, visto anche il prossimo turno infrasettimanale. Attivazione in palestra e lavoro sul campo, soprattutto con possesso palla.



Simone Lo Faso, come riportato da Radio Bruno, è uscito malconcio dalla seduta: visite di accertamento per il classe ’98, accompagnato dal padre-agente e da un membro dello staff sanitario viola a sostenere alcuni accertamenti. Frattura allo spiroide del terzo distale del perone per il calciatore, uscito dal Centro Sportivo “Davide Astori” in stampelle: domani l'operazione, starà fuori tre mesi, chiudendo quindi anticipatamente la stagione.



Milan Badelj e Cyril Thereau, i due infortunati, hanno svolto destini diversi: il primo ha lavorare a parte, il secondo insieme i compagni.