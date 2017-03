Scontro decisivo per l'Europa domani, tra Inter e Atalanta. La squadra di Stefano Pioli vuole dare continuità alla bella vittoria di settimana scorsa sul Cagliari e il tecnico emiliano, per non farsi trovare impreparato, ha chiesto consiglio a due giocatori che conoscono bene Gian Piero Gasperini. Uno dei quali, Gagliardini, si prepara a un duello fondamentale in mezzo al campo, con Franck Kessie.