Non c'è Hernanes, spunta Mandragora. Segnali incoraggianti in termini di mercato e per il futuro. Ma il dubbio, ammesso che ci sia, è legato solo al ruolo di Claudio Marchisio: il Principino è recuperato, siederà in panchina o convincerà Allegri a cambiare la Juve dell'ultimo periodo? La sensazione è che contro l'Inter ci sarà la stessa squadra che ha vinto e convinto in ultima battuta anche contro il Sassuolo. Ecco le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.



Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.