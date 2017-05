Leonardo Jardim e Jemerson hanno presentato la partita di domani sera con la Juve in conferenza stampa.



JARDIM - "Sarà una partita importante, ma la mia opinione è che la qualificazione verrà decisa a Torino. Noi dovremo giocare come sempre, provando a fare gol già nella gara d'andata. Domani sarà importante uscire dallo stadio con una vittoria. La Juve è una squadra fortissima e con grande esperienza, pericolosa sulle palle inattive, molto organizzata difensivamente, ma è anche molto forte in attacco. Per noi sarà molto difficile. Falcao? Un gran giocatore, speriamo possa restare con noi anche l'anno prossimo. Sarà diverso che con City e Borussia Dortmund, la Juve è una squadra molto più forte in difesa e molto più compatta, è molto difficile e dovremo essere bravi a sfruttare le nostro ripartenze. Bakayoko? Vedremo domani se potrà essere della partita, ha ancora bisogno di una protezione sul viso. Io in Italia? La Serie A è un campionato importante di gran livello, il mio futuro non è importante, l'importante è il futuro del Monaco. Ai giocatori posso solo consigliare di lottare per novanta minuti, fino alla fine".



JEMERSON - "Falcao è un grande giocatore, fa paura alle difese ed è un onore giocare con lui. Non posso giudicare quanto successo nel 2015, perché non ero qui. Sia Juve che Monaco sono diverse da prima. Aver avvicinato lo scudetto non rende più facile la partita con la Juve in Champions, poi penseremo al Nancy. Per me giocare contro campioni come Higuain o Dybala è molto motivante, speriamo di fare un buon lavoro. Giocare l'andata in casa rende la partita diversa, cercheremo di non prendere gol e staremo attenti alle ripartenze della Juve provando a fare noi gol".