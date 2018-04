Come sostiene il Mattino, ieri Maurizio Sarri ha incitato la squadra durante la sessione di allenamento, prima che il gruppo continuasse il ritiro in vista del match di questa sera contro l'Udinese. Più volte nell'arco della sessione, Sarri ha fatto chiaro riferimento alla possibilità di continuare a lottare per lo scudetto: "Qui nessuno molla!" questa la frase utilizzata dal tecnico per incitare i calciatori del Napoli.