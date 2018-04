Tocca a Raphael Varane rappresentare lo spogliatoio madridista alla viglia della gara di ritorno tra Real Madrid e Juventus. Queste le parole del difensore francese nella conferenza stampa all'interno della Ciudad Deportiva Real Madrid di Valdebebas.



ESPERIENZA - "Da quando sono arrivato sono cambiate moltissime cose. Il mio modo di giocare è cambiato sotto molti aspetti, ho accumulato tanta esperienza e stagione dopo stagione cerco di migliorare. Oggi penso di essere più completo, cerco di migliorare e imparare dai miei compagni e dai miei errori".



INFORTUNIO - "Da molti anni si parla del mio ginocchio, ma ora è ok. Si è trattato di un infortunio che mi ha impedito di stare bene, ora però ho raggiunto l'equilibrio di cui avevo bisogno e so cosa devo fare per stare bene. Ogni tanto ho avuto dei fastidi durante il processo di recupero, ma questo ha fatto sì che io sia divetnato più esperto. So come allenarmi per non avere problemi al ginocchio"



HIGUAIN - "Per me è un grande giocatore, che costringe la difesa a restare molto concentrata perché può sempre creare situazioni pericolose. E' un pericolo costante, può sempre fare gol. Di lui conservo un bel ricordo, è una bella persona e un giocatore che mi piace molto"



PARTITA - "Sarà difficile, la Juve è un grande club. Nel calcio tutto è possibile, non giocheremo per lo 0-0 perché non abbiamo una squadra che può farlo. Proveremo a vincere la partita"



VICE RAMOS - "Non so niente, vedremo domani"



CRISTIANO RONALDO - "E' evidente che Cristiano sia un giocatore fondamentale per noi, ma abbiamo tanti giocatori che con grandi qualità e lo dimostrano in ogni partita. Cristiano Ronaldo è speciale, ma noi sappiamo di poter contare su tutti"



CASEMIRO - "E' un giocatore che di solito gioca a centrocampo, ma so come difende e come gioca. Ci conosciamo bene, è importante conoscerci e in una partita così importante sarà fondamentale la comunicazione tra noi nel caso giocasse lui in difesa"



BUFFON - "Buffon è una leggenda, ha segnato il calcio ed è una grande persona. Non so se si ritirerà, deve decidere lui. E' sempre un onore giocare contro un giocatore grande come lui".



CRESCITA - "Non ho ancora 25 anni... In questo gruppo siamo tutti preparati a reggere la pressione ai massimi livelli. Sono importanti giocatori che tengono alto l'equilibrio del gruppo. Io cerco sempre di essere positivo e di prendere il meglio dai miei compagni e dal resto della squadra".