C'è Modric in sala stampa per presentare Juve-Real dal punto di vista dello spogliatoio madridista: "Penso che in questo tipo di partite la cosa più importante sia l'esperienza, oltre alcuni piccoli dettagli che spesso fanno la differenza quando si incontrano squadre di grande qualità. Bisogna compiere pochi errori e approfittare di quelli degli altri. Come giocheremo? Sarà Zidane a dirci come dovremo affrontare la partita. Cristiano Ronaldo ha molta fiducia in se stesso, è in grandissima forma e ha segnato tanti gol nelle ultime partite. È fondamentale per noi avere un giocatore come lui, se sta così abbiamo più possibilità di vincere e passare il turno. Benzema? Io lo vedo bene nonostante non stia segnando molto, ma lo ha fatto in partite in cui era importante lo facesse. Lui non deve solo fare gol, fa tanto lavoro per la squadra, è importante per noi. Isco? Deve decidere il mister. Su Bale posso dire che è importante per noi che possa raggiungere la miglior forma fisica e ora la sta realizzando. La Juve parla bene di noi? C'è grande rispetto reciproco tra noi e loro. Isco o Bale non fa differenza, l'importante è che il gruppo sia unito e lotti insieme".