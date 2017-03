La botta al piede rimediata in allenamento aveva allarmato Sinisa Mihajlovic, ma le ultime notizie tranquillizzano l'ambiente granata: Maxi Lopez sta bene e la sua presenza contro l'Inter non è assolutamenta in discussione. Questo è quanto si apprende da TuttoSport, che spiega come l'argentino possa addirittura ambire ad una maglia da titolare.