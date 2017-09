Quattro successi su quattro, soffrendo pochissimo; quindici gol fatti e due incassati: in campionato, la marcia del Napoli è impressionante, tanto che sulla lavagna SNAI la quota scudetto si è avvicinata di molto a quella della favorita Juventus: a 3,00 gli azzurri, a 1,85 i bianconeri. Mercoledì sera, però, arriva uno scoglio severo, la trasferta in casa della Lazio, unica squadra italiana imbattuta sia in Europa che in Serie A. Snodo insidioso, ma il credito di cui gode oggi il Napoli è altissimo e il pronostico resta sbilanciato dalla parte di Sarri: il «2» si gioca a 2,00, la vittoria della Lazio vale 3,55, il pari è a 3,65. z