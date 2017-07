Il calciomercato è ancora nel vivo, manca poco più di un mese all’inizio del campionato e Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, propone le quote su alcune tipologie di giocata per la stagione 2017-18 della Serie A. La favorita per la vittoria del campionato è sempre la Juventus, quotata a 1,80. Per i bianconeri sarebbe il settimo successo consecutivo. A seguire il Napoli (a 5,00), terzo classificato nella stagione precedente, squadra ben orchestrata dal maestro Sarri; poi il Milan (a 6,50), vero protagonista di questa prima parte del calciomercato; più dietro la Roma (a 10,00), seconda nella passata stagione; a un passo l’Inter (a 11,00) partita in sordina con gli acquisti ma con grandi potenzialità economiche; a tre cifre la quota della Lazio (a 100,00).