Il primo posto in classifica è del Napoli, ma nelle quote scudetto è ancora caccia alla Juventus. Gli azzurri si confermano in vetta alla classifica di Serie A dopo la vittoria contro l'Atalanta e fanno un passo avanti sul tabellone Snai per il titolo, dove ora si giocano a 2,05. Con una partita in meno, però, i bianconeri rimangono la prima scelta dei quotisti e si giocano a 1,80. Il pareggio tra Inter e Roma segna invece un solco profondo tra la squadra di Allegri, quella di Sarri e tutte le altre concorrenti. Con 11 punti di ritardo dal Napoli l'Inter è ora a 28,00, mentre la Roma (-14) è offerta a 35,00. Lontanissima anche la Lazio, terza dopo il 5-1 contro il Chievo ma data solo a 50,00.