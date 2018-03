Regina Baresi, attaccante dell'Inter Femminile e figlia di Beppe, ha detto la sua sul possibile ritorno in Nazionale di Gigi Buffon, nella trasmissione di Raisport, Il Sabato della DS. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com: "Penso che Buffon abbia fatto una parte importante nella storia della Nazionale e quindi è giusto che venga trattato anche in un modo differente rispetto ad altri giocatori. E' giusto dargli la sua importanza ed è giusto che lui si senta ancora importante per la squadra. Secondo me alla fine lascerà, ma dovrebbe continuare ancora un anno".