Pocas palabras expresan lo que es volver a hacer lo que uno más ama. Gracias a cada una de las personas que han hecho que fuera posible. pic.twitter.com/wKtnjpEIxX — Rafinha Alcantara (@Rafinha) 17 gennaio 2018

Un esordio stagionale che sa tanto di liberazione, ma persta tornando il sereno dopo un tormento durato addirittura 9 mesi. Il centrocampista delnon vedeva il campo dai primi giorni di Aprile 2017 quando si infortunò al ginocchio contro il Getafe e fu costretto ad una serie di operazioni che lo hanno costretto a restare a lungo fuori dal campo. Ieri finalmente è arrivato il rientro, nei minuti finali della sfida poi persa in Coppa del Re contro l'Espanyol, proprio nel momento in cui il suo futuro è tutto da decifrare.Sì perchèche ha già dato, grazie al lavoro del padre e agente Mazinho (ex Lecce e Fiorentina), il benestare al trasferimento a Milano.su cui aleggiavano tantissimi dubbi. La presenza nel finale della sfida di ieri sera ha dato sicurezza:e, sebbene sia ancora lontano dalla forma migliore, si è messo alle spalle il calvario degli infortuni come scritto dallo stesso giocatore sul suo profilo twitter:Il direttore sportivo dell'nella giornata di ieri è tornato in Italia dopo aver presentato l'offerta finale al club catalano. Prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni che può trasformarsi in obbligo solo in caso di approdo in Champions League dei nerazzurri a fine stagione.L'Inter aspetta e studia il mercato alla ricerca di alternative. Più in alto di così per Rafinha non può spingersi.