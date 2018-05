Rafinha vuole restare all'Inter anche senza qualificazione in Champions League. Sempre secondo Tuttosport, in questo senso è già stato fissato un incontro con il Barcellona.



Intanto, come si legge sul Corriere dello Sport, il club nerazzurro è al lavoro per trovare 30-40 milioni di euro in plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i parametri Uefa: si cerca di proteggere i big, centrando l'obiettivo con i giovani e Kondogbia.