Intervistato da La Domenica Sportiva, il super agente Mino Raiola ha parlato a tutto tondo dell'ultima sessione di calciomercato, della mosse future dei suoi assistiti Verratti e Balotelli, ma anche delle scelte che faranno talenti top come Insigne e Dybala.



SU DYBALA - "Credo che Dybala alla fine andrà via dalla Juve. Difficile alla sua età essere leader di una squadra da cambiare. Io vedo molto bene Dybala nel Real Madrid, nel Manchester United, o City, nel Chelsea. Non nel Barcellona riformato, che sta cambiando".



SUL MERCATO - "Non c'è stato nulla di anormale in questo calciomercato. Tutti parlano di Neymar, ma ci dimentichiamo che il Barcellona l'ha pagato tanto e non è stato acquistato da una squadra, bensì da un paese. Paragoniamolo a Zidane e al passato, facendo i calcoli sul passaggio all'euro, i diritti tv che sono cresciuti. Quel passaggio di Zidane oggi varrebbe 222 milioni".



VERRATTI - "Resterà al PSG, poi nel futuro chissà. Non sono mago merlino, perciò facciamo un passo alla volta".



INSIGNE - "Io non ho proposto nessuno al Barcellona. Io ho solo espresso la mia ammirazione per un giocatore come Insigne che mi piace. Io lo vedo bene al Barcellona, al Real Madrid e non solo".



BALOTELLI - "Noi abbiamo detto che sarebbe giusto rimanere almeno tre anni al Nizza e crescere. Fuori dal campo è perfetto, di lui e della sua vita privata non si parla quasi più. La Nazionale? Lui con Ventura ha parlato, ma poi dalle parole alla convocazione ce ne passe".



MERCATO INTER - "Credo che l'Inter sia stata fermata più dalla Cina che non dall'Italia. Ha fatto un mercato col freno a mano tirato, ma spesso avere tanti soldi a disposizione fa perdere la testa e spendere male".